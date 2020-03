Tadic: ’Daar heb ik wel op gehamerd bij Ajax’

De 35e landstitel voor Ajax is allang geen vanzelfsprekendheid meer, na een serie beroerde resultaten van de afgelopen maanden. AZ is inmiddels in punten gelijk gekomen en heeft alleen nog maar een slechter doelsaldo dan de koploper uit Amsterdam. De Alkmaarders spelen zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen laagvlieger ADO Den Haag.

Excuses

Ajax verloor liefst vijf van de laatste negen competitieduels en de halve finalist van vorig seizoen in de Champions League is ook al uitgeschakeld in de Europa League en KNVB-beker. „Daar zijn wel oorzaken voor”, zegt aanvoerder Dusan Tadic. „Ik wil mezelf zeker niet achter excuses verschuilen en weet dat ik ook beter kan. Maar geen ploeg gaat beter voetballen als er zes basisspelers geblesseerd afhaken. Daarvan komen er nu gelukkig weer spelers terug”, aldus de aanvaller.

„Maar die hebben ook even tijd nodig en dat is logisch. Het is belangrijk dat we als team blijven opereren, juist nu het minder gaat. We moeten onze afspraken blijven nakomen, dat is de laatste weken niet altijd gebeurd. Daar heb ik als aanvoerder ook op gehamerd. Als we druk zetten, moeten we dat met z’n allen doen”, benadrukt Tadic. „Anders heeft het geen zin. En verdedigend moet ook iedereen doen wat hij moet doen. Zo voorkom je tegentreffers.”

Achter de feiten aan

En ook aanvallend moet het beter, zo weet de Serviër. „We creëeren de laatste duels te weinig kansen en dat moet snel veranderen. We moeten zaterdagavond winnen bij SC Heerenveen, anders gaan we echt achter de feiten aanlopen.”

