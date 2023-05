Live Eredivisie: Gladon zet Fortuna op voorsprong tegen Vitesse

PSV won zaterdag dus van Sparta en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om de tweede plek. Er kwam later op de avond bovendien goed nieuws uit Amsterdam, waar Ajax-AZ in 0-0 eindigde.

Zondag

Fortuna Sittard - Vitesse

Excelsior - Feyenoord

Bekijk ook: Feyenoord heeft zestiende landstitel voor het grijpen na zege bij Excelsior

Feyenoord heeft de voorlaatste horde op weg naar de zestiende landstitel genomen. De koploper won ook de uitwedstrijd bij Excelsior (0-2) en kan het kampioenschap komende zondag in het thuisduel met Go Ahead Eagles op eigen kracht veiligstellen.

Go Ahead Eagles - FC Groningen

Bekijk ook: Doek valt voor FC Groningen na puntendeling bij Go Ahead

FC Groningen acteert komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De degradatie uit de Eredivisie die al weken in de lucht hing, werd zondag een feit door een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles.

FC Emmen - FC Twente

Bekijk ook: FC Twente wint bij FC Emmen en staat weer vijfde in Eredivisie

FC Twente heeft de vijfde plek in de Eredivisie heroverd op Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Ron Jans won de uitwedstrijd tegen FC Emmen met 3-0 en profiteerde daardoor optimaal van de nederlaag van Sparta thuis tegen PSV. Door de zege is FC Twente nu ook mathematisch zeker van deelname aan de play-offs om een voorrondeticket in de Conference League.

Zaterdag

Sparta Rotterdam - PSV 0-1

Ajax - AZ 0-0

SC Cambuur - FC Utrecht 0-3

NEC - SC Heerenveen 2-3

Vrijdag

RKC Waalwijk - FC Volendam 4-1

Programma & uitslagen

Programma zondag:

12.15 uur: FC Emmen - FC Twente 0-3

14.30 uur: Excelsior - Feyenoord 0-2

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen 1-1

16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse

Uitslagen: