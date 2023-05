LIVE Eredivisie: PSV met Gutierrez in basis tegen Sparta

Programma en uitslagen Eredivisie Speelronde 31

Zaterdag

18.45 uur: Sparta Rotterdam - PSV

PSV start met Erick Gutierrez. Trainer Ruud van Nistelrooy kiest voor de Mexicaan omdat Ibrahim Sangaré geschorst is. Thorgan Hazard ontbreekt bij PSV vanwege een blessure. Vergeleken met de gewonnen bekerfinale tegen Ajax heeft in het doel Joël Drommel weer plaats moeten maken voor Walter Benitez, de eerste keus in de competitie. Het talent Tygo Land is door Van Nistelrooy opgenomen in de selectie, hij begint op de bank.

In de strijd om de tweede plaats heeft PSV een voorsprong van drie punten op Ajax, dat later op de avond tegen AZ speelt. Als de Eindhovenaren punten verspelen in Rotterdam, dan kan Feyenoord zondag in het uitduel met Excelsior kampioen worden.

20.00 uur: SC Cambuur - FC Utrecht

20.00 uur: NEC - SC Heerenveen

21.00 uur: Ajax - AZ

Zondag

12.15 uur: FC Emmen - FC Twente

14.30 uur: Excelsior - Feyenoord

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen

16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse

Vrijdag

RKC Waalwijk - FC Volendam 4-1