Statistieken Eredivisie: Feyenoord vrijwel zeker van landstitel, PSV doet goede zaken

PSV won zaterdag van Sparta en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om de tweede plek. Er kwam later op de avond bovendien goed nieuws uit Amsterdam, waar Ajax-AZ in 0-0 eindigde.

Zondag

Excelsior - Feyenoord 0-2

Bekijk ook: Feyenoord heeft zestiende landstitel voor het grijpen na zege bij Excelsior

Feyenoord heeft de voorlaatste horde op weg naar de zestiende landstitel genomen. De koploper won ook de uitwedstrijd bij Excelsior (0-2) en kan het kampioenschap komende zondag in het thuisduel met Go Ahead Eagles op eigen kracht veiligstellen.

FC Emmen - FC Twente 0-3

Bekijk ook: FC Twente wint bij FC Emmen en staat weer vijfde in Eredivisie

FC Twente heeft de vijfde plek in de Eredivisie heroverd op Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Ron Jans won de uitwedstrijd tegen FC Emmen met 3-0 en profiteerde daardoor optimaal van de nederlaag van Sparta thuis tegen PSV. Door de zege is FC Twente nu ook mathematisch zeker van deelname aan de play-offs om een voorrondeticket in de Conference League.

Go Ahead Eagles - FC Groningen 1-1

Bekijk ook: Doek valt voor FC Groningen na puntendeling bij Go Ahead

FC Groningen acteert komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De degradatie uit de Eredivisie die al weken in de lucht hing, werd zondag een feit door een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Go Ahead Eagles.

Fortuna Sittard - Vitesse 2-0

Paul Gladon is het nieuwe idool van de aanhang van Fortuna Sittard. De vervanger van de absente Burak Yilmaz legde in het thuisduel met Vitesse met een rake kopbal de basis voor de 2-0 zege. Een inzet van Umaro Embalo, waarop doelman Kjell Scherpen zich verkeek, betekende de beslissing. De Limburgse club is daarmee vrijwel zeker van rechtstreeks behoud van de plek in de Eredivisie. Zover is Vitesse nog lang niet.

Zaterdag

Sparta Rotterdam - PSV 0-1

PSV heeft ervoor gezorgd dat Feyenoord deze speelronde nog geen kampioen van de Eredivisie kan worden. Op bezoek bij Sparta Rotterdam won de bekerwinnaar met 1-0 en dat was een belangrijke zege met het oog op de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de derde voorronde van de Champions League. PSV heeft het gat met concurrent Ajax vergroot tot vijf punten, de Amsterdammers speelden in eigen huis 0-0 tegen AZ.

Bekijk ook: PSV doet dankzij El Ghazi goede zaken in strijd om plek 2

Ajax - AZ 0-0

Ajax en AZ zijn geen steek opgeschoten na het 0-0 gelijkspel in de Johan Cruijff Arena. De Noord-Hollandse clubs kunnen zich gaan opmaken voor de strijd om de derde plaats, die recht geeft op een startbewijs voor de (voorronde) van de Europa League. PSV, de runner-up van de Eredivisie, lijkt met nog drie speelrondes te gaan niet meer te achterhalen.

Bekijk ook: Ajax en AZ veroordeeld tot gevecht om derde plaats na gelijkspel in topper

SC Cambuur - FC Utrecht 0-3

SC Cambuur speelt volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Leeuwarden kan handhaving definitief vergeten na een thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-3).

Bekijk ook: Degradatie Cambuur een feit na forse thuisnederlaag tegen FC Utrecht

NEC - SC Heerenveen 2-3

Een geweldige beoordelingsfout van Jasper Cillessen heeft NEC vrijwel kansloos gemaakt voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De nationale doelman dacht een vijftal minuten voor tijd dat een schot van Antoine Colassin naast zou gaan. Dat trof echter doel, waardoor Heerenveen het duel met als inzet de achtste plaats met 2-3 won.

Bekijk ook: Nieuwe blunder Jasper Cillessen is fataal voor NEC

Vrijdag

RKC Waalwijk - FC Volendam 4-1

RKC Waalwijk heeft met een overwinning op FC Volendam (4-1) de kansen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal in eigen hand gehouden.

Bekijk ook: RKC leert Volendam een lesje en mag blijven dromen van Europees voetbal

Uitslagen