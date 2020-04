’Gevoelige nederlaag’ voor Dirk Kuyt in bijzonder FIFA20-toernooi

Dirk Kuyt Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Normaal gesproken staat Dirk Kuyt op doordeweekse dagen op het trainingsveld en zit hij in het weekend in De Kuip. Maar het zijn rare tijden. Wie had gedacht dat het nu 39-jarige Feyenoord-fenomeen ooit nog zou meedoen aan een FIFA 20-toernooi? „Het is nu even een heel andere wereld.”