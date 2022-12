Schulting slaat NK shorttrack weer over vanwege lichte blessure

Suzanne Schulting. Ⓒ ANP/HH

Suzanne Schulting doet dit weekeinde niet mee aan de Nederlandse kampioenschappen shorttrack in Leeuwarden. De drievoudig olympisch kampioene heeft een lichte liesblessure en slaat het toernooi in de Elfstedenhal daarom uit voorzorg over. Tijdens de NK zijn startbewijzen te verdienen voor de EK over twee weken in de Poolse stad Gdansk, maar Schulting is op basis van haar prestaties in de wereldbeker al zeker van deelname.