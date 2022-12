Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Argentijnse voetbalbond: Scaloni blijft bondscoach

23:59 uur De Argentijnse voetbalbond AFA gaat ervan uit dat Lionel Scaloni bondscoach blijft van de ploeg die ruim een week geleden in Qatar de wereldtitel veroverde. „Scaloni is de coach van ons nationale team. We zijn allebei mannen van ons woord en we hebben ja tegen elkaar gezegd. Ik heb geen reden om te twijfelen”, zei Claudio Tapia, de voorzitter van de AFA.

Scaloni (44) is bondscoach sinds 2018 en hij leidde de Argentijnen vorig jaar naar winst in de Copa America. Dat was de eerste keer sinds 1993 dat de ’Albicelestes’ een grote prijs wonnen. Met Lionel Messi als sterspeler bezorgde hij Argentinië met de zege op Frankrijk in de WK-finale in Qatar de derde wereldtitel na 1978 en 1986.

Bij zijn benoeming waren nog grote twijfels of Scaloni wel de geschikte kandidaat was. ”99 procent van de mensen dacht dat we het mis hadden of zelfs gek waren geworden”, zei Tapia. „Maar dit team heeft de mensen gelukkig gemaakt.”

Veldrijdster Van Anrooij pakt in Gavere tweede wereldbekerzege

14.46 uur: Brand kwam in de derde ronde nog dicht bij de leidende positie van Van Anrooij, haar ploeggenote bij Baloise Trek Lions. Maar in het slot van de race bouwde Van Anrooij haar voorsprong weer uit.

De Zeeuwse Van Anrooij, die sprak van „een hele moeilijke race”, zei dat ze lang niet doorhad dat Pieterse niet meer direct achter haar reed. „Maar op een gegeven moment zag ik Lucinda (Brand) dichterbij komen. Ik blijf mijn eigen race rijden en wist dat het dat het laatste deel van de ronde me goed lag”, aldus Van Anrooij.

De vorige week gevallen Van Empel blijft het wereldbekerklassement aanvoeren met 330 punten, op 40 punten gevolgd door Pieterse. Van Anrooij, die eerder dit seizoen de wereldbekercross op De Beekse Bergen had gewonnen, staat met 199 punten nu op de derde plaats.