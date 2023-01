Drommel keept voor PSV in bekertoernooi

,,Ik vind het belangrijk om de hele selectie te gebruiken. We hebben de breedte en de spelers die het niveau te hebben om te spelen. Ik vind het belangrijk om als hele selectie een eenheid te zijn en belangrijk te zijn voor PSV. Natuurlijk denk je altijd in winnen. Dat wil je combineren.” In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Sparta van afgelopen zaterdag tegen Sparta Rotterdam, die eindigde in een teleurstellend 0-0 gelijkspel, heeft Van Nistelrooy Johan Bakayoko bij de groep gehaald.

De PSV-trainer denkt niet dat het van grote invloed zal zijn dat beide ploegen elkaar twee keer in vier dagen treffen. ,,Het maakt niet zoveel uit. Het is apart, omdat je het niet vaak meemaakt. Maar het is zo. Je gaat gewoon weer een nieuwe wedstrijd aanvliegen. Voetbal is een spel dat bijna nooit hetzelfde is. Dit wordt ongetwijfeld weer een heel andere wedstrijd. Sowieso omdat het een bekerwedstrijd is en dat zijn altijd heel andere wedstrijden”, aldus Van Nistelrooy, die geen heel ander Sparta verwacht. ,,Ik vind dat zij heel stabiel presteren. Daar verwacht ik geen verandering in. Omdat ze thuis spelen zal het iets opportunistischer zijn.”

Bekijk ook: Donkere dagen na kerst voor PSV

PSV is bekerhouder. Vorig seizoen wonnen de Eindhovenaren voor het eerst in tien jaar de beker. In de finale werd onder leiding van trainer Roger Schmidt gewonnen van Ajax.