Wiegman waakt voor verrassing Italië

Le Azzurre (de blauwen) zijn op de mondiale eindronde in Frankrijk de grootste verrassing bij de laatste acht. Oranje trof Italië bijna vijf jaar geleden voor het laatst, in de finale van de play-offs om een ticket voor het WK 2015. Met Wiegman toen als assistent van bondscoach Roger Reijners op de bank wonnen de ’Leeuwinnen’ over twee duels met 3-2, dankzij drie doelpunten van Vivianne Miedema.

„Italië was toen ook al goed, maar wij waren fitter”, zegt Wiegman. „Het verschil tussen toen en nu is bij de Italiaanse ploeg enorm. Ze hebben veel energie in de ploeg, hun speelsters zijn veel fitter geworden. Hun niveau is echt omhoog gegaan. Ze willen heel snel en direct naar voren, met veel kracht en energie in het spel. Ze proberen zo snel mogelijk achter je verdediging te komen. Maar ze laten zelf ook wel wat ruimtes liggen, vinden we.”

