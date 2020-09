Angel Di María alsnog geschorst voor spugen tijdens beladen duel met Marseille

Zijn straf gaat op 29 september in. De Argentijnse international kan daardoor zondag nog aantreden in het competitieduel met Reims. Daarna kan hij pas op 8 november weer in actie komen tegen Rennes.

Di María misdroeg zich op 13 september in de turbulente wedstrijd tegen Olympique Marseille (0-1). Hij spuugde in de richting van tegenstander Alvaro Gonzalez. De arbitrage zag het incident niet, maar op basis van de tv-beelden werd de Zuid-Amerikaan alsnog in staat van beschuldiging gesteld. Hij had voor dit vergrijp een schorsing van maximaal zes duels kunnen krijgen.

Gonzalez kreeg in de extra tijd een klap van Neymar op zijn achterhoofd. De Braziliaan kreeg daarvoor de rode kaart. Hij werd voor drie duels geschorst, waarvan een wedstrijd voorwaardelijk. Neymar betichtte Gonzalez na afloop van racistische beledigingen. De tuchtcommissie doet daarover op 30 september uitspraak.