De opvallendste vlaggendrager tijdens opening Winterspelen

Nathan Crumpton, de vlaggendrager, liep doodleuk rond in traditionele klederdracht en dat wil zeggen: in blote bast en op slippers. Bij min vijf graden...

Ⓒ REUTERS

Crumpton heeft Keniaanse roots maar is de allereerste Samoaan die deelneemt aan de Winterspelen sinds 1994. Hij start in de skeletoncompetitie. En nog opvallend: hij was ook van de partij bij de Zomerspelen van Tokio, waar hij deelnam aan de 100 meter sprint. Daar finishte hij in zijn reeks als laatste in 11.27.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.