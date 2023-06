Ajax rond met Damian van der Vaart

„Het is de bedoeling dat Damian komend seizoen in Ajax onder 18 gaat spelen”, bevestigt Rafael van der Vaart desgevraagd. „Maar het papierwerk moet nog in orde worden gemaakt”, doelt hij onder meer op de ontbinding van zijn zoons huidige contract tot 31 december 2023 bij Esbjerg.

Damian van der Vaart lijkt als voetballer op zijn vader, is een sluwe nummer 10, met zachte voetjes en ogen in zijn rug. Alleen is Damian rechts- en Rafael linksbenig. In maart 2022 werd Van der Vaart junior voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal Onder 16 jaar. Rafael wil in het belang van Damian niet uitgebreid op de aanstaande overstap naar Ajax reageren en hoopt dat zijn zoon vooral gaat genieten. „Het is de droom van mijn zoon en geen project van mij”, lacht de 109-voudig international.