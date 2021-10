Lewis Hamilton voelt soms druk: ’Ik probeer ervan te genieten’

Hamilton is een groot muziek- en modeliefhebber en zet zich in zijn vrije tijd vaak in voor een beter milieu en meer diversiteit. „Op die manier kan ik stoom afblazen, zodat ik telkens weer fris op de circuits arriveer. Ik race al heel lang en dit werkt voor mij.”

Desondanks moest de 36-jarige Hamilton erkennen dat hij wel degelijk af en toe de druk voelt. „Die is er sowieso, maar het draait om de manier waarop je ermee omgaat. Ik probeer vooral in het nu te leven en me met mijn team telkens weer zo goed mogelijk voor te bereiden. Bovendien probeer ik ervan genieten. We zijn namelijk in een prachtig gevecht verwikkeld. Eindelijk zijn er weer twee teams die nek-aan-nek met elkaar strijden. Natuurlijk willen we winnen, maar die gedachte moet niet je leven beheersen.”