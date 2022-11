Van Dijk klaar voor het ’echie’: ’Gelukt om vertrouwen te tanken’

„We wilden in deze wedstrijd vertrouwen tanken en denk dat het gelukt is. We wisten dat we beter moesten, vooral na Ecuador. Het is duidelijk dat we ons zo’n off-day niet meer kunnen permitteren”, vervolgde de verdediger. „Natuurlijk kon het ook vandaag weer beter, maar je ziet dat we niet veel weggeven en de nul houden.”

Wat er dan beter kon? „Er waren momenten dat het niet goed stond en dat de ruimtes te groot waren in het midden. Ook hadden we in de eerste twintig minuten een paar keer balverlies op riskante posities. Het gevoel is nog steeds dat we beter kunnen en moeten. Daar gaan we hard voor werken. Misschien dat deze fase van het toernooi toch wat extra’s losmaakt bij iedereen.”

Depay: klaar met vragen over fitheid

Memphis Depay is klaar met alle vragen en verhalen over zijn fitheid. De spits van FC Barcelona stond dinsdag tegen Qatar (2-0) voor het eerst op dit WK in de basis bij het Nederlands elftal en speelde ruim 65 minuten. „Ik hoop dat we het niet meer over mijn fitheid hoeven te hebben, ik ben daar wel klaar mee”, zei Depay, die in de aanloop naar het WK lang geblesseerd was.

„We hebben voor dit opbouwende traject gekozen, maar voor mij gaat het nooit snel genoeg”, aldus Depay. „Ik voel me goed. Ik heb m’n loopacties in de diepte kunnen maken, mijn benen voelden sterk en m’n ademhaling was prima. Qua fitheid zit het wel goed, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Nu wil ik me focussen op goed en belangrijk zijn voor het team.”

Depay erkende dat Oranje wel beter moet gaan voetballen om op het WK ook van toplanden te kunnen winnen. „Daar gaan we aan werken. We zijn al lang ongeslagen, maar dat is niet altijd met mooi voetbal gegaan. En daar houdt iedereen toch van, zeker in Nederland. We moeten meer creëren, meer eisen van elkaar.”

De Jong ziet vooruitgang

Frenkie de Jong vond dat er bij het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd duidelijk vooruitgang is geboekt. „Het was wel oké”, reageerde hij bij de NOS. „We hebben gedomineerd, gewonnen en we zijn groepswinnaar geworden. Het was nog verre van perfect, maar beter dan in het vorige duel.”

„We hebben de openingen gevonden en kwamen vaker in een positie om wat te creëren”, vervolgde de speler van FC Barcelona, die het tweede doelpunt tegen Qatar maakte. „Dat is allemaal heel positief. Soms maakten we ook technische fouten of maakten we verkeerde keuzes. Wat dat betreft, is er voldoende vooruitgang te boeken nog. Maar aan de bal was het allemaal een stuk beter.”

Wat betreft de tegenstander in de achtste finale zegt De Jong, die met een lichte verkoudheid speelde, geen voorkeur te hebben. „Dat maakt allemaal niet zo veel uit denk ik.”

Man van de wedstrijd Klaassen verrast

Tot zijn eigen verbazing werd Davy Klaassen na afloop verkozen tot man van de wedstrijd. „Die zag ik niet echt aankomen”, lachte hij. „Al weet ik ook niet wie het wel moest worden. Het maakt ook niet zoveel uit. We gaan naar de achtste finales.”

Klaassen leverde de assist op de 1-0 van Cody Gakpo en had ook een rol bij de tweede treffer van Frenkie de Jong. „De jury van de man van de wedstrijd kijkt heel erg naar doelpunten en assists”, zei Klaassen. „Misschien zijn ze daarom bij mij uitgekomen.”

Klaassen is tevreden over de zege op Qatar en de groepswinst. „Maar ik denk dat er nog veel dingen beter kunnen”, zei hij. „Maar dit was al een stuk beter dan onze tweede helft van het vorige duel met Ecuador. Dit is best een raar toernooi. Ook veel sterke ploegen slagen er niet in om alle duels te domineren. Ik zie veel kleine overwinningen en verrassende uitslagen. We moeten verder groeien in het toernooi. Dan is er hopelijk nog veel mogelijk.”

De Roon speelde niet zijn beste wedstrijd

Na Steven Berghuis en Teun Koopmeiners mocht Marten de Roon zich tijdens de laatste groepswedstrijd van Oranje laten zien naast De Jong op het middenveld. „Het was niet mijn beste wedstrijd”, zei de middenvelder van Atalanta. „Maar ik denk dat ik uiteindelijk best tevreden mag zijn.”

De Roon moest de balans bewaken op het middenveld van Oranje. Als hij meedoet, dan kan De Jong aanvallender spelen. De Roon begon matig aan de wedstrijd, met een paar keer slordig balverlies. „Ik ben een tijdje geblesseerd geweest”, zei De Roon. „Het was even wennen. Maar daarna ging het beter.”

De Roon erkende dat Oranje niet sprankelend voetbalde tegen Qatar. „Wij willen ook dertig kansen krijgen en veel scoren. Maar dat is lastig op dit WK, zeker omdat we ook maar een week voor dit toernooi bijeen zijn gekomen. We trainen en spelen niet al vijf maanden bijna iedere dag met elkaar. Maar het ging al een stuk beter dan in de tweede helft van het vorige duel met Ecuador”, zei De Roon.

„Ik kijk ook met een positief gevoel naar de achtste finales van zaterdag. Dat wordt geloof ik tegen de Verenigde Staten of Iran. Heel positief is ook dat we geen kansen hebben weggegeven. Dat geeft vertrouwen, net als onze serie ongeslagen wedstrijden. Dat zijn er nu achttien, toch? We zijn lastig te verslaan en tegen betere ploegen krijgen we waarschijnlijk ook meer ruimte.”