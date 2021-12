Olympisch kampioenen Harrie Lavreysen en Annemiek van Vleuten wielrenners van het jaar

Lavreysen kreeg de prijs persoonlijk uitgereikt. Van Vleuten reageerde via een videoverbinding op de uitverkiezing.

Lavreysen won op de Olympische Spelen van Tokio goud op de teamsprint en de sprint en brons op de keirin. Na de Spelen veroverde hij op de WK baanwielrennen ook nog goud op de sprint, keirin en de teamsprint en op de EK goud op de sprint en teamsprint. Hij wint de Gerrit Schulte Trofee voor het eerst.

Van Vleuten

Van Vleuten werd op de Spelen van Tokio olympisch kampioen op de tijdrit en pakte zilver in de wegwedstrijd. Ook won de 39-jarige wielrenster onder meer de Ronde van Vlaanderen in 2021. Het is de derde keer dat Van Vleuten de Keetie van Oosten-Hage Bokaal wint. Ze deed dat eerder in 2017 en 2019.

De winnaars werden gekozen door de oud-renners verzameld in de Club 48, de huidige renners die zijn aangesloten bij de Vereniging van Beroepswielrenners (VVBW). Ook wielersupporters konden een stem uitbrengen op de verschillende genomineerden.

Lavreysen prijst team

Vanwege de coronamaatregelen ging het wielergala in Den Bosch, waar de prijzen traditiegetrouw worden uitgereikt, dit jaar niet door. De winnaars werden thuis of tijdens een training verrast. „Ik had nooit verwacht als baanwielrenner de wielerprijs te winnen. Ik vind het een eer”, zei Lavreysen bij Eurosport. „Dit jaar is super geweest.”

Lavreysen prees ook het hele team. „Het team is heel belangrijk. Als team konden we ons kwalificeren, dat wisten we al heel lang en daar trainden we voor om goed te zijn in Tokio.” Lavreysen kreeg de voorkeur boven BMX’er Niek Kimmann, die goud pakte in Tokio en boven Mathieu van de Poel, de winnaar van de afgelopen twee jaar.

Mooie herinnering

Van Vleuten reageerde op haar prijs vanuit Colombia. „Supermooi om nog een Keetie van Oosten-Hage Bokaal te mogen hebben. Het is ook een mooie herinnering aan wat voor jaar ik heb gehad.” Ze kreeg in de uitverkiezing de voorkeur boven wereldkampioen veldrijden Lucinda Brand en Ellen van Dijk, die wereldkampioene tijdrijden werd en Europees kampioen op de weg.

Mick van Dijke is uitgeroepen tot het grootste talent van 2021. De 21-jarige wielrenner van Jumbo-Visma kreeg de Gerrie Knetemann Trofee voor onder meer zijn Nederlandse titel tijdrijden bij de beloften en zijn ritzeges in de Flanders Tomorrow Tour. Van Dijke is de opvolger van Ceylin del Carmen Alvarado.