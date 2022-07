Martinez in privéjet op weg naar Manchester

Daarmee gaat de voetbaldroom van Martinez in vervulling. De verdediger stapte in 2019 over van Defensa y Justicia naar Ajax, dat hij als tussenstap zag naar de Europese top. Drie eerste plaatsen in de Eredivisie, een KNVB-bekerwinst en een overwintering in de Champions League later is het zover. Manchester United betaalt een bedrag van naar verluidt 55 miljoen euro en bonussen voor de verdediger.

Lisandro Martinez ondergaat zaterdagochtend de medische keuring bij Manchester United. Ⓒ René Bouwman

Op Old Trafford wordt Martinez herenigd met zijn oud-Ajax-trainer Erik ten Hag. Die ziet hij overigens op zijn vroegst pas zondag of maandag. Het is de bedoeling dat Martinez bij Manchester United aansluit in het trainingskamp in Australië.