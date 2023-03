Politie pakt man op bij training Zweedse voetballers na ’bomdreiging’

Martin Fredman, veiligheidsmanager van de Zweedse voetbalbond, bevestigde dat er een persoon gesignaleerd werd die zonder toestemming het stadion probeerde binnen te komen. De verdachte werd opgepakt door de politie, die vervolgens met onder meer politiehonden het stadion heeft gecontroleerd op verdachte voorwerpen.

Volgens de krant Aftonbladet heeft de politie niets gevaarlijks aangetroffen. De Zweedse selectie heeft met enig oponthoud het stadion verlaten. Het land speelt vrijdag in Solna tegen België, in het kader van de kwalificatie voor het Europees kampioenschap.

Zweden mist verdedigers Holm en Andersson tegen België

De Zweedse bondscoach Janne Andersson mist bij het begin van de kwalificaties voor het Europees kampioenschap voetbal vrijdag tegen België de verdedigers Emil Holm (Spezia) en Joel Andersson (FC Midtjylland). De twee ontbreken ook enkele dagen later tegen Azerbeidzjan. Holm is ziek en Andersson geblesseerd.

Er is een vervanger opgeroepen, Linus Wahlqvist Egnell van het Poolse Pogon Szczecin. Zweden speelt beide wedstrijden voor eigen publiek in de Friends Arena in Solna.

De selectie bestaat nu nog uit 25 spelers, onder wie routinier en vedette Zlatan Ibrahimovic van AC Milan.