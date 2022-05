Premium Het beste van De Telegraaf

Tilburgers kunnen door sterk eigen vermogen klappen opvangen Willem II-directeur Van Geel: ’Ik zal nooit het zinkende schip verlaten’

Door Wilber Hack

Algemeen directeur Martin van Geel moet Willem II komend seizoen proberen terug naar de Eredivisie te loodsen. Ⓒ FOTO Getty Images

TILBURG - Martin van Geel, de algemeen directeur van Willem II, kent de Eerste Divisie voornamelijk van het schakelprogramma van ESPN dat hij elke vrijdagavond volgde. In het stadion van Telstar is hij voor het laatst geweest om Purrel Fränkel te bekijken, die er eind vorig eeuw speelde. De degradatie naar het tweede plan kwam keihard aan bij de man die in het verleden de technische leiding bij clubs als Ajax, AZ en Feyenoord in handen had en straks in Velsen op de tribune zit.