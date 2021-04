Red Bull-teambaas Christian Horner over duel Max Verstappen vs. Lewis Hamilton: ’Verschillen zijn marginaal’

Tijdens de opener waren de rollen omgedraaid. Toen won Lewis Hamilton en werd Verstappen tweede. Het is duidelijk dat beide coureurs er met kop en schouders bovenuit steken. „We zien een patroon”, weet Horner. „Zowel de auto’s als de coureurs staan heel dicht op elkaar. Het gaat om marginale verschillen. Ik denk dat het heel, heel close is met Mercedes.”

Horner zag dat Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez lichtelijk gefrustreerd waren na de kwalificatie op zaterdag. Beiden kenden geen vlekkeloze laatste ronde en moesten toezien dat Hamilton pole position pakte. „Het gaat erom dat we alles eruit halen. Elke keer weer. Aan het einde van de stints (vlak voordat de banden bijvoorbeeld worden gewisseld, red.) lijkt Mercedes net als in Bahrein nog een stukje sterker”, aldus Horner.

In tegenstelling tot Verstappen kende Pérez een waardeloze zondag. De Mexicaan kreeg onder meer een tijdstraf van tien seconden aan zijn broek, nadat hij rijdend achter de safety car van de baan raakte en vervolgens tegen de regels in twee coureurs inhaalde om zijn positie terug te krijgen. „Sergio had een prima zaterdag, maar vandaag was het rommelig”, vond ook Horner. „Hij maakte een foutje achter de safety car en vervolgens nog een fout tussen de Ferrari’s. Jammer, want een podiumplek was mogelijk geweest. Los daarvan begint hij zijn draai te vinden in het team.”