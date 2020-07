Op record jagende ’Gigi’ Buffon (42) wil bijzondere belofte aan ouders inlossen: ’Ze vragen er al 30 jaar om’

Buffon ondertekende eind juni een contractverlenging van één seizoen, tot juni 2021 dus. Hij speelt, op een seizoen bij PSG na (2018-2019), sinds 2001 voor Juventus.

De Italiaan is dit seizoen tweede keuze achter Wojciech Szczesny, maar speelde wel alle duels in de Coppa Italia (tot en met de verloren finale tegen Napoli). In de Serie A (7) en Champions League (1) kwam hij veel minder in actie. Maar door het drukke programma vanwege de coronaperiode en het lonkende record krijgt Buffon waarschijnlijk zijn kans tegen Torino. Wat zijn 648e optreden in de Serie A zal worden, eentje meer dan Milan-icoon Maldini.

’Mijn geheim’

„Ik voel het vuur nog steeds branden in mij”, vertelde Buffon op Instagram Live aan Randstad Italia. „Ik blijf spelen omdat ik me nog steeds goed voel en competitief. Plus, ik wil me nog steeds verbeteren. Vanaf het moment dat ik nummer 1 werd, veranderde passie in werk. Een verplichting om altijd mijn best te doen en aan de top te blijven. Ik zette alle leuke dingen opzij. Nu, als oudje, lijk ik mijn jeugd te herbeleven. Dat is mijn geheim. Al heb ik de voorbije jaren vooral gedacht aan de nederlagen die ik leed. Winnen, dat werd gewoon. De frustratie van verliezen niet. Ik moet proberen daar vrede mee te hebben, anders riskeer ik om nooit te stoppen.”

Buffon verwijst ongetwijfeld naar die ene trofee die nog ontbreekt op zijn palmares: de Champions League. Drie keer verloor hij een finale: 2003, 2015 en 2017.

Vals diploma

Maar als hij toch stopt, weet ’Gigi’ perfect wat hij gaat doen. „Eerst een sabbatical nemen om tijd met mijn gezin door te brengen”, klinkt het. „Daarna wil ik Engels leren en het vijfde jaar van mijn opleiding afmaken. Mijn ouders vragen dat al dertig jaar.”

Een jaar voor Buffon voor 52 miljoen euro van Parma naar Juventus trok, probeerde hij een rechtenstudie aan de universiteit te starten door een vals diploma in te dienen. Een farce waar de 42-jarige Italiaan naar eigen zeggen vandaag nog steeds „veel spijt” van heeft.