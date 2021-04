Anna van der Breggen blijft koningin van Waalse Pijl: zevende zege op rij!

Winder reed op de Côte d’Ereffe weg en ging alleen op kop met nog 15 kilometer te gaan.

Winder had intussen al zo’n 25 seconden voorsprong op de groep achtervolgers met onder meer Van der Breggen - de winnares van de vorige zes edities - en Annemiek van Vleuten. Elisa Chabbey probeerde alleen de oversteek te maken.

Chabbey ging echter bergop tegen de grond. Jammer voor de Zwitserse, die bijgehaald werd door de groep der favorieten. Daar was Movistar nu op kop aan het sleuren voor Van Vleuten.

Van Vleuten liet de groep der favorieten scheuren. Alle grote namen konden mee, behalve Marianne Vos. De winnares van de Amstel Gold Race moest er genadeloos af.

Winder verloor wat van haar voorsprong, maar daarna liep het weer op 20 seconden. Vanuit de achtergrond kwam er reactie van Van der Breggen. Met Van Vleuten, Vollering, Uttrup Ludwig, Longo Borghini en Niewiadoma waren er nog wat gevaarlijke klanten mee.

Winder begon aan de Muur van Hoei, maar ze kon het niet volhouden. De andere dames naderden met rasse schreden, en het zwaarste moest nog komen. Van der Breggen en Nieuwiadoma trokken een gaatje naar de rest en reden zij aan zij. Van Vleuten bleef op een lengte of 10 hangen en leek te moeten passen.

Van der Breggen haalde het uiteindelijk met enkele fietslengtes op Niewiadoma. De wereldkampioene won voor de zevende keer op rij de Waalse Pijl. Van Vleuten werd derde.

„Ik ben blij dat ik het zo in stijl heb kunnen afmaken, want het was een zware race. Als ploeg hadden we eigenlijk nooit de controle in de koers. We maakten wat tactische foutjes”, zei Van der Breggen na afloop. „Ik ben de ploeg veel dank verschuldigd, want de meiden werkten zo hard. Vooral Demi heeft laten zien dat zij echt een grote toekomst voor zich heeft. Ik ben echt heel blij dat mijn ploeggenoten voor hun harde werk heb kunnen belonen met de zege.”