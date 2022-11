Laatste meters Max Verstappen in RB18; Nyck de Vries productief

Verstappen reed in het kader van een bandentest 75 rondjes. Het waren zijn laatste meters dit jaar in de RB18, de auto waarin hij zijn tweede titel in de wacht sleepte. De Red Bull-coureur zal net als teamgenoot Sergio Pérez op 10 december nog in de RB7 stappen – de kampioensauto uit 2011 – tijdens een demonstratie in Milton Keynes.

Nyck de Vries maakte voor het eerst kennis met de auto van AlphaTauri van afgelopen seizoen. Voor dat team is de coureur uit Friesland volgend jaar een van de twintig vaste coureurs in de koningsklasse. De Vries kreeg van Mercedes, waar hij tot het einde van dit jaar onder contract staat, toestemming om de zogenaamde Young Driver Test af te werken voor zijn toekomstige werkgever. Hij was de productiefste coureur van de dag en reed liefst 151 rondjes in Abu Dhabi.

Nyck de Vries Ⓒ ANP/HH

Ook andere coureurs maakten alvast kennis met hun nieuwe team, zoals Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) en Nico Hülkenberg (Haas).