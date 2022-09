Mooi moment na de koers: Fabio Jakobsen dolt met zoontje Dylan Groenewegen

Groenenwegen, die in de slotfase nog onderuit was gegaan, had zijn zoontje meegenomen naar het podium. Jakobsen dolde met het ventje en gaf hem een boks, wat voor vertederende beelden zorgde. „Ik ben blij dat ik eens kon winnen in de Europese trui, want dat was me tot op heden nog niet gelukt”, verklaarde de sprinter uit Heukelum zijn uitstekende humeur.

Jakobsen werd in 2020 tijdens de openingsetappe van de Ronde van Polen de hekken in gereden door Groenewegen, wat een vreselijk ongeval opleverde. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl liep levensbedreigende blessures op en belandde in een coma. Inmiddels is hij weer helemaal de oude en rijgt hij de zeges weer aaneen.

De band tussen en Jakobsen en Groenewegen is echter nog steeds niet helemaal hersteld. „Ik denk dat onze namen altijd aan elkaar gekoppeld zullen worden”, sprak eerstgenoemde tijdens de Tour. „Ik ben altijd voorzichtig en waakzaam in de sprints, maar met hem net iets extra. Ik denk dat dat normaal is. Omdat ik bang ben dat hij afwijkt van zijn lijn. Want iets dat één keer gebeurt, kan ook een tweede keer gebeuren.”

Jakobsen en Groenewegen komen elkaar dit weekeinde nog twee keer tegen in België. Beide rijden zowel de Primus Classic als de Gooikse Pijl.