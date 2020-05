KNVB spreekt in uitgelekt verslag Eredivisie-call van bittere pil voor clubs

Eric Gudde, algemeen directeur van de KNVB. Ⓒ ANP

ZEIST - Eric Gudde en Jean Paul Decossaux beseften al tijdens de Eredivisie-call van 24 april dat de uitkomsten voor sommige clubs een heel bittere pil zouden zijn. Maar de KNVB-directeuren zeiden geen mogelijkheden te zien hier sportief op in te spelen. Het elf pagina’s tellende verslag van de digitale bijeenkomst is in handen van De Telegraaf.