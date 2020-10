Opvallende uitspraak Ten Hag: ’Ajax zocht een spits’

„We zijn heel blij met de nieuwe jongens, zoals Mohammed Kudus en Antony. Maar wat eigenlijk niet gelukt is en daar hadden we wel op ingezet, is een nummer negen”, aldus Ten Hag.

„We waren heel kritisch, want het moest een absolute topspeler zijn. Dat is helaas niet mogelijk en niet haalbaar gebleken. We hebben al goede spelers voor de spitspositie, dus we moesten zo kritisch zijn dat we alleen voor spelers zouden gaan die écht beter zijn.”

De uitspraak van Ten Had is opvallend. Al voor de komst van Sean Klaiber en Davy Klaassen zei de trainer dat de selectie in balans was en er wat hem betreft niemand meer bij hoefde.

Luis Suarez

Naar verluidt heeft Ajax ook getracht om Luis Suárez te verleiden tot een terugkeer naar de Eredivisie. Op namen ging Ten Hag niet in. „Maar in die categorie spelers hebben we wel gezocht. Maar betere opties dan we hier hebben lopen, hebben we binnen onze budgetten niet kunnen vinden.”