Rusland en Kroatië scoren erop los

Rusland heeft de koppositie in groep H van de WK-kwalificatie behouden. De ploeg van bondscoach Valeri Karpin was in Sint-Petersburg met 6-0 te sterk voor Cyprus. Rusland blijft leider in groep H en plaatst zich zondag bij een gelijkspel of overwinning in de uitwedstrijd tegen concurrent Kroatië voor het WK. Kroatië won donderdag zelf zonder problemen bij Malta: 1-7.

Rusland opende al snel de score. Na een voorzet van oud-Feyenoorder Fedor Smolov kon Aleksandr Erokhin de bal van dichtbij in het doel tikken. Cyprus maakte kort voor rust bijna gelijk, maar de Russische doelman Matvej Safonov redde knap op een kopbal van Pieros Sotiriou.

Na rust liep Rusland snel weg. Smolov maakte in de 55e minuut de 2-0 en daarna scoorden ook Aleksandr Mostovoi, Aleksei Soetormin, Anton Zabolotni en Aleksandr Erokhin nog.

Kroatië

Kroatië had tegen Malta eveneens weinig moeite en behield door de winst een achterstand van 2 punten op Rusland. Ivan Perisic schoot zijn land al in de 6e minuut op voorsprong. Duje Caleta-Car, Mario Pasalic en Luka Modric scoorden ook voor rust voor Kroatië. Tussendoor werkte middenvelder Marcelo Brozovic de bal knullig achter zijn eigen keeper.

In de tweede helft liep Kroatië via Lovro Majer (twee doelpunten) en Andrej Kramaric verder weg.

Kroatië speelt zondag, tijdens de laatste speelronde, een thuiswedstrijd tegen Rusland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

Slowakije speelde in dezelfde poule gelijk tegen Slovenië: 2-2. Beide landen kunnen zich niet meer kwalificeren voor het WK.