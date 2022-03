Eerbetoon aan Wim Jansen voor oefenduel Oranje

Tussen de toss en het begin van de wedstrijd in Amsterdam geven spelers en supporters een applaus voor de 65-voudig international, die meedeed in de verloren WK-finales van 1974 en 1978. Familieleden van Jansen, onder wie zijn echtgenote Cobie en zijn zoon Wim Jansen junior, zijn als gast van de KNVB bij de wedstrijd aanwezig.

Oekraïne

In de ArenA wordt ook aandacht gevraagd voor de militaire invasie en het geweld van Rusland in Oekraïne. Spelers van beide teams dragen voor aanvang van het duel speciale shirts waarin solidariteit met Oekraïne wordt getoond, meldt de KNVB. Beide aanvoerders hebben een aanvoerdersband om in de kleuren geel en blauw. Op de wedstrijdshirts van beide landen is, naast de Deense en Nederlandse vlag, ook de vlag van Oekraïne te zien.

Nederland en Denemarken speelden tijdens het EK van 2012 voor het laatst tegen elkaar, in het nu zwaar onder vuur liggende Charkov. Denemarken won die groepswedstrijd met 1-0 door een doelpunt van Michael Krohn-Dehli.

De oefenwedstrijd van zaterdag staat onder leiding van de Belgische scheidsrechter Lawrence Visser. Tot nu toe zijn er ongeveer 35.000 tickets voor het duel verkocht.