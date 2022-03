Chagrijn in Utrecht: ’We hadden het onszelf zoveel makkelijker kunnen maken’

Premium Voetbal

Streuer overdonderd door Oekraïne-oorlog: ’Het zijn echte vechters, dit is nog lang niet klaar’

Achter de topvier timmert dit seizoen FC Twente flink aan de weg. De club uit Enschede is in de race om voor het eerst sinds 2014 weer Europa in te gaan. De architect van het succes is Jan Streuer (70), de nestor onder de technisch directeuren in het Nederlandse voetbal. Een gesprek over beenbreuken...