Ajax tegen Telstar in tweede ronde beker

De ploeg van trainer Erik ten Hag, die afgelopen seizoen de 'dubbel' won, speelt op 17, 18 of 19 december in het IJmond-stadion in Velsen-Zuid.

Feyenoord gaat naar Leeuwarden om het op te nemen tegen SC Cambuur. PSV werd bij de loting gekoppeld aan de amateurs van GVVV. De club uit Veenendaal schakelde Helmond Sport uit in de eerste ronde. GVVV kreeg een thuiswedstrijd tegen PSV toebedeeld.

AZ, dat net als Ajax, Feyenoord en PSV de eerste bekerronde mocht overslaan, ontvangt de amateurs van Groene Ster. De Limburgers schakelden deze week VVV-Venlo via strafschoppen uit.