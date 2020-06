Drie partijen willen in zee met Feyenoord

„De rol die wij hebben is het identificeren van clubs voor grote partijen. Hoe komt de investering tot stand? Het Nederlandse model van voetbalclubs is heel aantrekkelijk. Niet alle clubs komen daarvoor in aanmerking. Maar Ajax, Feyenoord en PSV zijn clubs met een sterke opleiding, daar wordt veel talent ontwikkeld en alle drie zijn ze in staat om de sprong naar de Champions League te maken. Een sterke kant van Feyenoord is de enorme hard core fan-base. De club heeft een gigantische achterban, weten we.”

De betrokken investeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten hebben zich ook laten informeren over de grootse nieuwbouwplannen van Feyenoord. „Dat stadion is het kroonjuweel. Maar het is vooral de club waar het om gaat. Daar zit bij Feyenoord een enorme groeipotentie in.”

Forde werkte, toeval of niet, van 2007 tot 2011 samen met Frank Arnesen bij Chelsea, de huidige technisch directeur van Feyenoord. In die periode steeg de waarde van de club met meer dan 200 miljoen euro. TV-gelden zorgen in Engeland voor een extreme bron van inkomsten. „Daarentegen zijn zijn de kosten van aanschaf bij een Eredivisie-club significant lager dan bij een Premier League-club in Engeland”, legt Forde uit.

20 miljoen euro bezuinigen

Voor Feyenoord kan een mogelijke financiële injectie van grote waarde zijn. De club moet 20 miljoen bezuinigen door de coronacrisis en heeft geen geld om spelers te kopen. Maar coach Dick Advocaat wil meestrijden om de landstitel.

Het feit dat Nederlanders naast hun moedertaal nagenoeg allemaal Engels sprekend zijn, maakt het voor Amerikanen ook interessanter en comfortabeler om zich op onze markt te begeven. Forde: „Amerikanen willen dezelfde taal spreken. Maar de kwaliteit van spelers, het ontwikkelen van zoveel talent in een relatief klein land spreekt ook zeer in het voordeel van Nederland.”

Andere vormen van investeerders

In de meeste Noord-Amerikaanse leagues kunnen partijen nauwelijks investeren, legt Forde uit. Daarom ligt de blik meer en meer op Europa. „Olympique Lyon is een voorbeeld van een club die bij andere bronnen geld heeft gevonden. Er zijn slechts weinig clubs waar mensen met eigen middelen instappen. De eigenaren van AS Roma en Olympique Marseille hebben dat gedaan. Andere vormen van investeerders komen nu vaker voor. Kijk naar AC Milan dat met behulp van een hedge fund nu omhoog klimt.”