Dartskoningin Fallon Sherrock krijgt wildcard voor WK, met nog meer haat tot gevolg

Het verhaal van de Engelse is intussen bekend. De ex-kapster werd twee jaar geleden de allereerste vrouw die een WK-wedstrijd won. Sherrock versloeg in 2019 zelfs twee mannen, alvorens in de derde ronde te verliezen van Chris Dobey. Vorig jaar sneuvelde de ’Queen of the Palace’ al in de eerste ronde van het WK in Londen.

Dit jaar leek ze de climax van het dartsseizoen te missen. Normaal gesproken zijn er twee vrouwen die zich plaatsen voor het WK. De nummer één en twee van de Women’s Series, een reeks toernooien voor vrouwen. Haar eeuwige rivale Lisa Ashton bleek in 2022 net wat beter dan Sherrock en dankzij een waanzinnige ’remontada’ met acht toernooizeges op rij wipte de piepjonge Beau Greaves in extremis over Sherrock naar plek twee.

Groot nieuws PDC

Opvallend: Greaves versloeg in één van die finales haar concurrente Sherrock door een gemiddelde van bijna 108 te gooien. Van een oplawaai gesproken.

Het gevolg: voor het eerst in drie jaar dus geen Sherrock in het Alexandra Palace, waar ze de voorbije jaren meermaals schitterde. Maar daar bracht de PDC deze week verandering in. De dartsbond kwam met het grote nieuws dat het komend seizoen meer toernooien (24 in plaats van 20) en meer prijzengeld (10.000 pond in plaats van 5.000 pond) zullen zijn in de Women’s Series.

En dat de winnares van de Women’s World Matchplay voortaan ook rechtstreeks naar het WK mag, vanaf dit jaar al. Dat toernooi werd in 2022 voor het eerst georganiseerd en gewonnen door… Sherrock, die dus minder dan een maand voor de start van het WK te horen kreeg dat ze mag deelnemen. „Het was een fantastische dag toen ik de Matchplay won en daardoor mag ik nu naar het WK, geweldig”, aldus de Engelse. „De PDC doet echt goede dingen voor onze sport.”

Haat en kritiek

De beslissing van de dartsbond kon echter op weinig bijval rekenen. Door een plaats aan Sherrock te geven, valt er één vaste kwalificatieplek weg onder de 96 te verdelen WK-tickets.

„Een slag in het gezicht voor heel wat darters die hard gewerkt hebben”, aldus de Duitse speler David John Schlichting. „Gelukkig staat ze nog derde op de wereldranglijst voor vrouwen, dus we kunnen niet echt spreken van een soort diefstal. Maar de facto iemand zomaar een wildcard voor het WK geven? Geen fan van deze beslissing en ik twijfel of dit haar op de lange termijn zal helpen.”

Hij voegde er nog aan toe: „Ik heb dit zo vriendelijk mogelijk proberen te formuleren, maar dit is eigenlijk echt een grap.”

Geen leuke omgeving

Er kwam ook steun voor Sherrock, die onlangs in een interview nog liet weten dat ze vaak haat voelt op de Pro Tour. „Het maakt niet uit wat ik doe, ik krijg altijd te maken met hatelijke reacties”, aldus de Engelse bij Sky Sports voor de start van Grand Slam of Darts. „Ik kan de beste persoon ter wereld zijn en nog steeds haat krijgen of ik kan alles verkeerd doen en nog steeds haat krijgen. Ik ben nu op een punt dat ik denk: Als je me gaat haten, haat me dan. Ik ga er niet omheen draaien, ik krijg het nu zelfs van spelers en het kan me echt niets meer schelen. Ik ben op een punt dat het me niet kan schelen wat iemand tegen me doet of zegt.”

„Ik weet nog dat ik die finale tegen Beau speelde, maar dat gebrul na haar 148-finish… Na de wedstrijd liep ik naar buiten en zag iedereen - behalve de mensen die aan mijn tafel zaten te kijken - juichen en ik dacht gewoon: Weet je wat, je moet iedereen in de zaal steunen als ze goed spelen. Ik krijg het de hele tijd, ik weet niet waarom ik er nog niet aan gewend ben. Ik liet mij er door beïnvloeden, ik moet er professioneler mee omgaan, ik moet het niet op me af laten komen. Maar ik voel me niet meer welkom bij de vrouwen. „Ik denk dat mensen niet realiseren wat Lisa Ashton en ik voor de sport gedaan hebben. Het is niet dat ze ’dank je’ moeten zeggen, maar het kan ze echt niets schelen en ze zijn allemaal tegen ons, ze juichen tegen ons en het is gewoon geen leuke omgeving.”

Kritiek op Sherrock

De grote kritiek op Sherrock is dat ze, in vergelijking met andere vrouwen, bijzonder veel kansen heeft gekregen. Iemand als Ashton draait al jaren mee, maar mocht in tegenstelling tot Sherrock nooit meedoen aan - bijvoorbeeld - de lucratieve invitatietoernooien van de World Series. Er was dit jaar zelfs sprake om haar een plekje te gunnen in de prestigieuze Premier League.

„Fallon haalde het nieuws door dat WK en presteert goed op tv-toernooien, maar Lisa haalde wel via de Q-School (een loodzwaar kwalificatietoernooi voor de Pro Tour, red.) haar tourkaart”, stelde de Belgische darter Kim Huybrechts eerder dit jaar. „Dat is verdorie moeilijk, maar daarvoor is ze nooit beloond geweest met invitaties zoals Fallon. Die laatste wordt dan ook enorm gehyped, als de ’Queen of the Palace’. Ineens mocht ze meedoen aan de Premier League en de World Series. Terwijl Lisa 600-700 mannen had geklopt voor haar tourkaart en Fallon daar nog niet eens in de buurt van is gekomen. Nu, niks tegen Sherrock hoor. Niemand heeft iets tegen haar als speelster. Mensen vonden het gehype van de PDC er gewoon wat over. Ze werden het beu, vandaar de kritiek soms.”

Gerwyn Price, de nummer 1 bij de mannen, vindt de kritiek aan het adres van Fallon Sherrock dan weer triest. „Ze heeft waarschijnlijk al meer haat gekregen dan ik dit jaar”, aldus de ’Iceman’. „Misschien moet ze mij wat advies geven om daarmee te leren omgaan. Het is een harde wereld. Je doet je best en toch zijn er altijd critici, hoe goed je ook bent. Ik voel met haar mee en vind niet dat mensen haar zo mogen behandelen.”

Bron: Het Nieuwsblad