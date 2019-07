Zonder successen Van Gerwen is het dun gezaaid

Michael van Gerwen verkeert niet in zijn beste vorm. Ⓒ PDC

Michael van Gerwen sprak van „de verkeerde winnaar”, maar dat nam niet weg dat de 30-jarige topdarter na de tweede ronde in de World Matchplay al zijn koffers kon pakken. En dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. Mighty Mike verkeert niet in de beste fase van zijn carrière, maar daarentegen heeft hij in 2019 tot op heden wel de grootste toernooien, zoals het WK en de Premier League, gewonnen. Van enig gezichtsverlies wil hij dan ook niets weten.