Oranje met ruime cijfers langs voetbaldwerg Gibraltar, concurrent Turkije verliest punten

Met de ruime overwinning werd optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Turkije, dat dinsdag met 3-3 gelijkspeelde tegen Letland. Al zorgde een op het oog zware blessure van Daley Blind voor de nodige mineur.

Kansen

De eerste grote kans voor Oranje kwam dinsdag tot stand in de zeventiende minuut, toen rechtsbuiten Steven Berghuis met zijn linkerbeen de verre hoek zocht. De bal werd gesmoord, waarna Memphis Depay van dichtbij tegen het hoofd van Gibraltar-goalie Dayle Coleing schoot.

Georginio Wijnaldum zag een doelpunt even later worden voorkomen toen een schot werd geblokt door Roy Chipolina, een van de vijf verdedigers die op het veld pal voor de 426 meter hoge Rots van Gibraltar een stevige muur optrokken.

Rechtsback Denzelf Dumfries vond na 22 minuten een gaatje in de hechte Gibraltar-defensie, maar kopte de bal van dichtbij voorlangs. Vijf minuten voor rust lag Coleing, doelman bij het Noord-Ierse Glentoran FC, na een schuiver van Davy Klaassen wederom in de weg en leek Oranje met een 0-0 tussenstand de rust in te gaan.

Dankzij Berghuis stapte Oranje alsnog met een redelijk gevoel de kleedkamer in. De Feyenoorder, die afgelopen weekeinde tegen Letland zijn eerste interlandgoal maakte, schoot vlak voor rust met links raak, nadat hij de bal vanuit de kluts voor zijn voeten had gekregen. Het was veelzeggend voor het spel van Oranje, dat in de eerste helft creativiteit ontbeerde om op eigen kracht echt gevaarlijk te worden.

Luuk de Jong balt zijn vuist na zijn treffer, 0-2. Ⓒ ANP

Goals

In de tweede helft was alles anders en nam Oranje, met middenvelder Ryan Gravenberch als invaller op de plek van Dumfries, snel afstand. Via Luuk de Jong (intikker), Memphis Depay (van richting veranderde vrije trap), Wijnaldum (rebound) en de ingebrachte Donyell Malen (intikker) stond Oranje na ruim een kwartier plots met 0-5 voor.

De trieste aftocht van Daley Blind in beeld. Ⓒ HH/ANP

Blessure Daley Blind

Toch was er op dat moment zeker geen sprake van feeststemming. Niet alleen omdat Gibraltar (dat slechts 33.000 inwoners kent en startte met zeven profs een douanier, zakenman, politieman en medewerker van defensie) al veel eerder tegen een dergelijke achterstand had moeten aankijken, maar vooral ook vanwege een op het oog zware knieblessure van Blind.

De Ajacied bleef met zijn knie in het kunstgras hangen na een duel met Gibraltar-spits Tjay De Barr, waarna hij per brancard van het veld moest. Het uitvallen van Blind kan na het eerdere wegvallen van Virgil van Dijk een tweede dreun vormen voor Oranje, op weg naar het EK van aankomende zomer.

Donny van de Beek en Depay tilden de stand in het Victoria Stadium in de slotfase nog naar: 0-7. Oranje evenaarde zo de grootste zege ooit op vreemde bodem in een WK-kwalificatieduel. Met De Boer als basisspeler werd in 1993 ook met 7-0 in San Marino gewonnen.

De Let Raivis Jurkovskis stoomt op, hij wordt achtervolgd door Ozan Kabak. Ⓒ EPA

Turkije

Turkije verspeelde op weg naar Qatar tegen Letland de eerste punten. Het elftal van bondscoach Senol Günes kwam in eigen huis niet verder dan 3-3. Turkije, dat eerder won van Nederland en Noorwegen, heeft in de stand nu nog maar één punt voorsprong op Oranje.

Kenan Karaman zette Turkije al na 2 minuten op voorsprong. Na zo'n half uur vergrootte Hakan Çalhanoglu de voorsprong. Nog voor rust scoorden de Letten tegen via Roberts Savalnieks.

Na de hervatting liep Turkije verder uit. Uit een strafschop zorgde Burak Yilmaz voor de 3-1. Roberts Uldrikis bracht de spanning na een klein uur echter weer terug. Vervolgens zorgde Davis Ikaunieks zelfs voor de gelijkmaker, 3-3. Feyenoorder Orkun Kökçü viel in de slotfase in bij Turkije. Letland verloor zaterdag in Amsterdam met 2-0 van Nederland.