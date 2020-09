Sc Heerenveen maakt ook indruk tegen Fortuna Sittard

Bij de rust leidde de bezoekers al met 3-0 dankzij een indrukwekkende eerste helft. Na de pauze zakte de concentratie bij Heerenveen weg, terwijl Fortuna juist alles op alles zette om de opgelopen schade te repareren. De wanhopige inhaalrace kwam echter te laat en leverde slechts één doelpunt op.

Na een povere oefencampagne, met louter nederlagen, lijkt coach Jansen zijn team net op tijd in vorm en in balans te hebben gekregen. Veel bij Heerenveen is afgestemd op de technisch begaafde spelmaker Joey Veerman, die ook in Sittard weer strooide met puntgave passes.

Na een kwartier stond de 21-jarige Volendammer aan de basis van de fraaie uitgespeelde openingstreffer. Via Mitchell van Bergen en Henk Veerman belandde de bal bij Oliver Batista Meier, die doeltreffend uithaalde.

Joey Veerman benutte in de 29e minuut een strafschop nadat de solerende Batista Meier was neergelegd door Roel Janssen. Henk Veerman knalde in de 34e minuut raak nadat hij zichzelf handig had vrijgespeeld. Bij het matte Fortuna was alleen Mats Seuntjens af en toe gevaarlijk.

Na de pauze bood de thuisclub veel meer tegenstand. Meer dan een trefzekere kopbal van Sebastian Polter zat er echter niet in voor Fortuna, dat nog puntloos is.

