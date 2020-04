Hockeybond zet streep door alle competities, uitstel EHL

De KNHB was één van de laatste grote sportbonden die het seizoen nog niet had beëindigd.

Voor Cornelissen kwam de maatregel van Rutte niet geheel uit de lucht vallen. „We voelden wel dat dit de richting was waar de regering naar toe wilde, maar toch hadden we stille hoop dat er nog gehockeyd kon worden”, aldus Cornelissen. Omdat de competities niet kunnen worden afgerond, zullen er geen kampioenen, degradanten en promovendi worden uitgeroepen.

Wel gebruikt de KNHB de ranglijst van 6 maart als eindstand om de deelnemers aan de Euro Hockey League van volgend seizoen aan te wijzen. Bij de mannen zijn dat Bloemendaal, Den Bosch en HGC, bij de vrouwen Den Bosch en SCHC.

Het volgende seizoen wordt gestart met de klasseindelingen bij de senioren zoals seizoen 2019/’21 is aangevangen, met uitzondering van een aantal competities waarbij al een volledige competitie was afgerond.

Uitstel EHL

De EHL bestudeert nu of de huidige editie na 1 september kan worden afgemaakt.

„Bijvoorbeeld in de herfstvakantie”, aldus Cornelissen. De mannen van Bloemendaal en Kampong en de vrouwen van Amsterdam en Den Bosch zijn nog in de race voor de Europese titel. Amsterdam is titelverdedigster bij de vrouwen.

Indien de EHL 2019/’20 onverhoopt toch niet uitgespeeld kan worden, behouden deze teams hun plaatsen en komen zij uit in de editie van 2020/’21. Het derde ticket bij de mannen zal worden toegekend aan Den Bosch, op basis van de stand van 8 maart 2020. Tijdens het lopende toernooi is HGC al uitgeschakeld. Het is nog niet zeker of komend seizoen sprake zal zijn van een derde Nederlandse deelnemer bij de mannen, aangezien de competitieopzet door de bomvolle internationale kalender misschien wordt aangepast. Bij de vrouwen doen maximaal twee Nederlandse clubs mee.

EK 2021

Ook hoopt de KNHB binnen afzienbare tijd de nieuwe speeldata voor volgend seizoen naar buiten te kunnen brengen. „We kunnen nu gaan beginnen met plannen”, vervolgt Cornelissen. „We zitten niet meer met wedstrijden die mogelijk doorlopen tot juli. In principe kunnen we in augustus of begin september beginnen met de nieuwe competitie.”

Dan is er nog het EK voor mannen én vrouwen in Amsterdam, dat volgend jaar gepland stond voor augustus, maar moet worden verschoven vanwege de uitgestelde Olympische Spelen. Cornelissen: „Dat wordt de volgende stap, waarmee we te maken krijgen met de FIH, de EHF, de EHL, de Pro League en onze eigen competitie. Dat gaat nog een hele puzzel worden.”