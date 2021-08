Femke Bol trots op brons: ’Het was een bizar snelle race’

„52,06 dat ik daarmee derde ben, dat zegt denk ik een hoop”, zo sprak ze trots na afloop. „Het geeft aan dat we hier met een bizar hoog niveau te maken hebben. Net als bijna de mannen was het een bizar snelle race. Ik ben blij dat ik daar best wel dicht bij kon blijven en mijn allerbeste race heb kunnen lopen.”

Daarmee deed Bol wat ze kon. „Ik wist dat ik op mijn allerbest moest zijn en dan hopen op wat foutjes bij de anderen. Mijn deel is gelukt, want ik ging zo hard als ik kon.”

Dat de concurrenten, de Amerikaanse winnares Sydney McLaughlin en haar landgenote Dalilah Muhammad, uiteindelijk geen foutjes maakten, doet niks af aan haar knappe prestatie, zo vindt ze zelf. „Ik ben sowieso ontzettend trots, al moet ik het nog even gaan beseffen.” Volgens de atlete was het over de finish lopen dan ook een rare gewaarwording. „Je kijkt zo uit naar dat moment en dan ineens is het daar.”

Bol was blij dat ze eindelijk in een rechtstreeks duel tegenover McLaughlin en Muhammad stond. "Ik mocht tegen de besten lopen, eindelijk. Ik hoop dat ik ze nu wat vaker tegenkom. Dat helpt mij ook naar een hoger niveau. Ik wil iedereen heel erg bedanken die om half vijf op is gestaan om te gaan kijken. Dat helpt heel erg. Het is zo gaaf om hier te staan. Ik kan het nog niet helemaal beseffen."

Bekijk ook: Femke Bol naar brons op 400 meter horden in Europees record

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.