Australische olympiërs na terugkeer in ’wrede’ quarantaine

Alle reizigers naar Australië, inclusief het 500-man grote Australische team in Tokio, zijn verplicht om onder strenge regels 14 dagen in quarantaine te verblijven in een hotel of speciaal kamp. Degenen die niet met een directe vlucht zijn teruggekeerd uit Tokio moeten daarna zelfs nog twee weken langer thuis in quarantaine.

„Terwijl andere landen de terugkeer van hun atleten vieren, onderwerpen we die van ons aan de meeste wrede en onverschillige behandeling”, zei Matt Carroll, de baas van het Australisch Olympisch Comité. „Ze worden gestraft omdat ze met trots hun land hebben vertegenwoordigd.”

De hele Australische equipe, die 17 gouden medailles won en 46 medailles in totaal, is gevaccineerd. De atleten werden bijna iedere dag in Japan getest op het coronavirus. Volgens Carroll maakt dit dat de atleten een „extreem laag risico” zijn, maar de aanvraag om te worden uitgezonderd van de quarantaine is afgewezen.