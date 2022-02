Premium Het beste van De Telegraaf

Onder Letsch is alles anders in Europa ’Dit is heel bijzonder: voor Vitesse, voor Arnhem, maar ook voor heel Nederland’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Vitesse met de teamfoto na afloop. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Europese wedstrijden brengen iets extra’s naar boven bij Vitesse, dat dit seizoen zo verrassend sterk voor de dag komt in de Conference League en al 13 punten verdiende voor de UEFA-coëfficiëntenlijst. „We hebben weer laten zien, dat de Europese avonden in de Gelredome iets speciaals zijn. Het bereiken van de laatste zestien is voor Vitesse iets wat immens is”, jubelde trainer Thomas Letsch na afloop.