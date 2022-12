LIVE WK: Frankrijk en Mbappé treffen het Polen van Lewandowski

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

LIVE WK Ⓒ De Telegraaf

Welke landen volgen het voorbeeld van Oranje en Argentinië en plaatsen zich ook voor de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar? Titelverdediger Frankrijk hoopt om 16.00 uur ten koste van Polen de laatste acht te bereiken en ook Engeland komt in actie. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate komt vanavond 20.00 uur in actie en moet winnen van Senegal om de kwartfinales te bereiken.