LIVE WK Henderson zet Engelsen vlak voor rust aan de leiding

Engeland - Senegal

Het Engelse voetbalteam kan niet beschikken over Raheem Sterling in de wedstrijd tegen Senegal in de achtste finales van het WK in Qatar. De aanvaller van Chelsea kan niet meedoen vanwege een ’familieomstandigheid’, meldt de Britse bond FA. Er werden geen nadere details verschaft.

Sterling zat in de laatste groepswedstrijd tegen Wales het hele duel op de reservebank.

Opvallende afwezige in de basis is Marcus Rashford. De speler van Manchester United scoorde al drie keer op dit WK, maar bondscoach Gareth Southgate geeft in de confrontatie met Senegal de voorkeur aan Bukayo Saka van Arsenal in de startopstelling. Hij vormt de aanval met Phil Foden en aanvoerder Harry Kane.

Kyle Walker en Jordan Henderson die ook begonnen in het duel met Wales, staan ook in de basis.

Bij Senegal ontbreekt verdediger Idrissa Gueye door een schorsing. Bondscoach Aliou Cissé heeft Nampalys Mendy als vervanger gekozen. Krepin Diatta, die alleen nog in actie kwam in de eerste wedstrijd tegen Nederland, speelt voor Pape Gueye.

Frankrijk - Polen

In navolging van Nederland en Argentinië heeft ook Frankrijk zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Les Bleus rekenden in Doha af met Polen (3-1). Dat kostte in de eerste helft nog wat meer moeite dan vooraf wellicht was verwacht, maar uiteindelijk was het kwaliteitsverschil simpelweg te groot.