Statistieken: Mbappé blinkt uit bij Frankrijk, Engelsen met gemak door

Engeland - Senegal

Het Engelse elftal mag na de overwinning op Senegal (3-0) een paar alcoholische versnaperingen nemen bij terugkomst in het hotel, omdat na de kwalificatie voor de knock-outfase amper wat gevierd was. Daar was volgens bondscoach Gareth Southgate immers geen reden voor. „Bij het WK in 2018 deden we dat wel toen we de groepsfase overleefden, maar we willen nu meer”, aldus de man die volgens miljoenen Britten de beste coach is sinds Alf Ramsey de wereldtitel won met de Three Lions.

Frankrijk - Polen

In navolging van Nederland en Argentinië heeft ook Frankrijk zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK. Les Bleus rekenden in Doha af met Polen (3-1). Dat kostte in de eerste helft nog wat meer moeite dan vooraf wellicht was verwacht, maar uiteindelijk was het kwaliteitsverschil simpelweg te groot.