Uitgerekend bestrafte Rashford matchwinnaar bij Manchester United

Rashford was in de tweede helft in de ploeg gekomen. In de 76e minuut was het raak. Na een combinatie met Rashford kon hij hard binnenschieten. Een paar minuten voor tijd leek hij opnieuw te scoren, maar die treffer werd afgekeurd. Na beoordeling van de VAR bleek hij met zijn arm te hebben gescoord.

Enkele dagen eerder had Rashford tegen Nottingham Forest (3-0) nog de score geopend met zijn vijfde doelpunt van het seizoen en is een vaste waarde in het elftal van Ten Hag. Toch werd Rashford door de Nederlandse trainer voor straf op de bank gezet. Ten Hag wilde voor de wedstrijd niet zeggen wat de reden was, alleen dat het te maken had met "interne disciplinaire redenen".

Negen minuten voor tijd was er nog een invalbeurt voor Donny van de Beek. De ex-Ajacied kwam in het veld voor Anthony Martial.

Manchester United won al voor de zevende keer dit seizoen een competitieduel met één doelpunt verschil. Met 32 punten uit zestien wedstrijden staat de club op de vierde plaats.

