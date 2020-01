Manchester City-coach Pep Guardiola legt zich neer bij titel Liverpool

Titelverdediger ManCity staat zestien punten achter op Liverpool, die ook nog een wedstrijd tegoed heeft. „We kunnen er niet omheen dat Liverpool buitengewoon goed is als je kijkt naar het voetbal en de resultaten”, zei Guardiola vooraf aan het competitieduel met Sheffield United van dinsdag. „Elke dag denk ik 24 uur aan wat wij doen en wat we beter kunnen doen, dus ik laat me niet afleiden door andere teams.”

Volgens de trainer moet er elke dag iets spannends zijn om door te gaan en jezelf te verbeteren. „Ons doel is om tweede te worden en ons te verbeteren voor de knock-outwedstrijden die we in de andere toernooien moeten spelen.”

