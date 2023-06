Hockeykampioenen Amsterdam en Pinoké krijgen na landstitel wel officiële huldiging

De huldiging van de twee clubs vond plaats in het Raadhuis van Amstelveen, waar burgemeester Tjapko Poppens mooie woorden overhad voor de ploegen die zich afgelopen maandag tot kampioen van Nederland kroonden.

„Wij zijn supertrots op de prestaties van beide clubs”, zei de burgervader. „De Amstelveense jeugd heeft er met jullie nieuwe helden bij.”

Amstelveens Amsterdam

Poppens sprak de spelers toe in bijzijn van sportwethouder Herbert Raat, in de gemeente Amstelveen wel te verstaan: „Deze van origine Amsterdamse clubs liggen in het Amsterdamse Bos op Amstelveens grondgebied en voelen daarom ook Amstelveens. Wij zijn trots op deze tophockeyers. Zij zijn een voorbeeld en een bron van inspiratie voor onze jeugd.”

De heren van Pinoké veroverden voor het eerst in de clubhistorie de landstitel en onttroonde titelverdediger Bloemendaal met een spectaculaire 4-0 zege op Het Kopje. Ze wonnen afgelopen maandag met 4-0 van recordkampioen Bloemendaal. Twee dagen eerder eindigde de eerste ontmoeting nog onbeslist (1-1). „De burgemeester en ik waren bij deze wedstrijd aanwezig en zagen toen al dat Pinoké de betere partij was”, aldus wethouder Raat.

Belangrijke sport

Voor Amsterdam ’Dames 1’ was het al de 21e landstitel in de roemrijke clubhistorie, maar de vreugde was er niet minder om. „Helemaal na zo’n thriller van een finale met shoot-outs”, zegt Raat. „De dames misten er geen één. Wat een prestatie onder zulke hoge druk. Hockey is een belangrijke sport in onze gemeente en deze overwinning maakt terecht veel emoties los. We zijn ontzettend trots op de clubs en zetten beide teams graag in het zonnetje.”