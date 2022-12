Argentijnse bondscoach komt terug op Oranje-clash: ’Messi is geen vuile speler’

De Argentijnen bereikten dus de halve finales na een penaltythriller tegen het Nederlands elftal, tijdens en na dat duel liepen de gemoederen hoog op. Verschillende spelers van Argentinië lieten zich op onsportief gedrag betrappen. „De vorige wedstrijd is gespeeld zoals we ze moesten spelen, door beide teams”, aldus Scaloni. „Er kan onenigheid zijn. Daarom is er een scheidsrechter.”

Bekijk ook: Zó maakte Louis van Gaal Lionel Messi rancuneus en messcherp

„Nu komt alles op Argentinië terecht”, aldus Scaloni. „Maar het werd ook uitgelokt, doordat zij ons tijdens de strafschoppenreeks altijd kwamen storen, probeerden te intimideren. Dan kan het wel eens uit de hand lopen en dat was het geval. Maar het waren niet wij alleen die vochten. Argentinië neerzetten als een ploeg van gangsters is niet fijn. En ook verkeerd. Ik verwijs naar de finale van de Copa America. Dat was tegen Brazilië, onze allergrootste rivaal. Nou, daar is niets van dat alles gebeurd. Je moet ook aan de scheidsrechter denken, die heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Er moet een einde komen aan die verwijten, zeker naar Messi toe. Hij is een winnaar, hij speelt graag voetbal. Om hem nu neer te zetten als een vuile speler, dat is niet correct.”

Bron: Het Nieuwsblad