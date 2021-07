Herbeleef: eerste sprintrace in Formule 1 prooi voor Max Verstappen

Onze verslaggever Erik van Haren is in Engeland en deed tijdens de sprintrace live verslag

„Het principe blijft hetzelfde: je wil ook die sprintrace winnen”, zei Verstappen vooraf. „Maar je calculeert wel in welke risico’s je wel of niet moet nemen. Als je kan winnen ga je ervoor, maar als het niet lukt moet je zorgen dat je er vlak achter eindigt. Als je maar niet nul punten scoort of, erger nog, achteraan start tijdens de belangrijkste wedstrijd.”

Dat gebeurde Verstappen dus niet. Hij kan drie punten bijschrijven in de strijd om het wereldkampioenschap en liep een punt uit op Hamilton, die er twee kreeg. Bottas (vijfde in de stand) kreeg één puntje.

