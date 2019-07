Van den Berg mag gaan spelen voor Liverpool

Liverpool betaalde deze zomer zo'n 2 miljoen euro om de 17-jarige verdediger over te nemen van PEC Zwolle. Van den Berg krijgt in de voorbereiding de kans om zich te bewijzen in de selectie van manager Jürgen Klopp. De Nederlandse jeugdinternational bleef in de eerste vier oefenwedstrijden aan de kant, omdat hij moest wachten op groen licht van de FIFA. Nu dat er is, kan hij in het Yankee Stadium in New York meedoen in de komende oefenwedstrijd tegen Sporting Portugal.

Voor Liverpool begint het seizoen op 4 augustus met de wedstrijd om het Community Shield tegen landskampioen en FA Cup-winnaar Manchester City.