VIDEO Aanvaller Kroatië past voor duel met Oranje na aanvaring met fans

„Ik heb het gevoel dat ik niet klaar ben om alles te geven voor de nationale ploeg na wat er is gebeurd de voorbije 24 uur”, liet Livaja weten op de website van de Kroatische bond. De spits werd volgens de bond „op een ongepaste en vulgaire manier” beledigd, waarna het tot een aanvaring kwam.

Bekijk hier de beelden van het incident op de training.

„Mijn aanwezigheid zou enkel storend werken”, gaf Livaja als reden voor zijn vertrek. „Ik wens de jongens veel succes in Nederland en hoop dat ze het goud mee naar huis nemen. De nationale ploeg betekent veel voor me en ik hoop in de toekomst deel uit te maken van het team.”

Bondscoach Zlatko Dalic baalde van het besluit van zijn aanvaller. „Ik vind het jammer dat het zover heeft kunnen komen en dat het onaanvaardbare gedrag van een paar individuen ertoe leidt dat we een belangrijke speler verliezen. Ik respecteer het besluit van Marko en hij is nog altijd onderdeel van onze plannen voor de toekomst.”

Kroatië neemt het op woensdag 14 juni in De Kuip in Rotterdam op tegen het Nederlands elftal in de halve finale van de Nations League. De winnaar speelt drie dagen later de finale tegen Spanje of Italië.