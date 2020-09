Richairo Zivkovic moet terug naar China

De 24-jarige aanvaller had toestemming zijn conditie op peil te houden in Groningen. De competitie in de tweede divisie van China lag stil, en daarom deed de spits een verzoek aan FC Groningen om voorlopig mee te trainen.

Zivkovic maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van de Groningers. Hij heeft het record als jongste doelpuntenmaker ooit voor FC Groningen in de eredivisie in handen.

Na elf doelpunten in veertig wedstrijden stapte Zivkovic in 2014 over naar Ajax, maar een doorbraak bleef uit in Amsterdam. Daarna speelde hij op huurbasis voor Willem II en FC Utrecht en in 2017 verhuisde hij naar KV Oostende. Twee jaar later ging hij naar China.