LASK Linz met fitte selectie bij AZ

„We moeten een topprestatie leveren”, vervolgde de trainer. „Met AZ treffen we een sterke tegenstander. Dat de club de laatste twee wedstrijden heeft verloren zegt me niks. Daardoor laten we ons niet voor de gek houden. We gaan er vol voor en het gevoel bij ons is positief. Dat neemt niet weg dat we veel respect voor AZ hebben. Een balvaste ploeg met veel getalenteerde jongens.”

LASK Linz, de koploper van de Oostenrijkse competitie, was in de groepsfase mede verantwoordelijk voor het uitschakelen van PSV.